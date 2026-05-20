【新華社北京5月20日】中国財政部が20日発表した1〜4月の全国一般公共予算（一般会計）収入は、前年同期比3.5％増の約8兆3400億元（1元＝約23円）だった。伸び率は1〜3月を1.1ポイント上回り、収入の上向き基調が確かなものになった。税収は3.9％増の約6兆8100億元で、1〜3月から1.7ポイント拡大した。全国一般公共予算支出は1.3％増の約9兆4800億元。26年度予算の31.6％に当たり、この5年で最も速いペースとなった。民生など