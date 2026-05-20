ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」が、20日に開幕した。木村仁紀（33＝滋賀）は初日4、2着としたが、2走とも1着もあった内容十分の走りを見せた。特に後半7Rでは前検から好足を誇りインから先マイした権藤俊光を3コースから差し切り、2マークを先取りしたくらい。「ペラをちょっと叩いて正解だったと思います。スリット近辺の足はいいですね。権藤選手とも変わらなかったです」舟足にはひ