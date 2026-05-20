NHKは20日、過去の人気ドラマを動画配信大手ネットフリックスで6月から国内外で順次配信すると発表した。2015年から一部の番組をネットフリックスで配信していたが、広告が表示されたことから23年に配信を全て停止。今回は広告が表示されないことなどを確認し、再び配信することを決めたという。NHKによると、26年度はネットフリックスから要望のあった大河ドラマ「軍師官兵衛」、連続テレビ小説「まんぷく」、ドラマ「東京サ