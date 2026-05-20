文部科学省は20日、次期学習指導要領で導入を予定する、各教科の授業時間数（こま数）を変更できる調整授業時間数制度の先行事例を紹介する取り組みを始めた。投稿サイト「note（ノート）」に専用ページを作成して今後、研究校の事例を掲載する。同制度は、ある教科のこま数を減らした上で、学校独自の教科への振り替えや、「裁量的な時間」として児童生徒ごとに苦手分野の学習に当てたり、教員研修に使ったりできる。こま数を