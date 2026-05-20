宝塚歌劇団は20日、専科の娘役スター美穂圭子（みほ・けいこ）が10月25日で退団すると発表した。最後の公演は7月11日に兵庫・宝塚大劇場で開幕する古巣の雪組公演「ポーの一族」。9月12日にスタートする東京宝塚劇場での同公演東京公演千秋楽で退団する。美穂は1989年、75期生として初舞台を踏み雪組に配属。卓越した歌唱力でたびたびエトワールを務め08年3月、専科に異動した。1996年に初演された「エリザベート」のマダ