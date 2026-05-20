大切な存在と、生まれ変わった姿で再び出会えたら...そんな想像をしたことがある人は多いのではないでしょうか。SNSで話題となっている『シロという名の犬』（作：大友しゅうまさん）は、そんな「生まれ変わり」が意外と身近にあるのかもしれないと感じさせてくれます。同作は、読者から投稿されたエピソードを元に描いた作品で、400件以上のコメントが寄せられました。【漫画】『シロという名の犬』（全編を読む）物語は、主人公