俳優の岸井ゆきのの公式Instagramが更新され、第79回カンヌ国際映画祭に出品された主演映画『すべて真夜中の恋人たち』のワールドプレミアを終えた心境と、現地でのオフショットが公開された。 参考：松坂桃李、岸井ゆきの主演『すべて真夜中の恋人たち』に声のみ出演ティザービジュアルも 投稿には、黒のダブルブレストのセットアップに身を包んだ岸井が笑顔でカメラに応える姿のほか、ピンクのドレスをまと