中鉄バスは、岡山市や総社市などを走る路線バスの上限運賃変更を国土交通省中国運輸局に申請していましたが、きょう（20日）付けで認可されました。 バスの利用者減少や燃料費高騰などに対応するため、上限運賃の変更を今年3月に申請。これにより、来月1日から初乗り運賃は一部区域やリムジンバスを除き、160円から200円に引き上げられます。