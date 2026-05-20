「新たなカローラ」に注目！トヨタの欧州法人は2025年12月2日に、「カローラ」の2026年モデルを発表しています。今回の改良モデルは、これまでの高い信頼性をベースにしながら、最新のデジタル技術や環境性能を組み合わせた、ブランドの核にふさわしい進化を遂げています。では最新のカローラは、どのようなモデルになったのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「新たなカローラ」です！（9枚）外観の最も大きな変更