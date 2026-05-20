岡山県赤磐市の前の市長が進めていた会員制大型スーパーコストコの誘致について、市は、きょう（20日）開かれた全員協議会で出席した議員に対し、「実現の可能性はほとんどない」と説明したことが分かりました。 【写真を見る】「実現の可能性はほとんどない」赤磐市の前の市長が進めていたコストコ誘致代わりにショッピングモールの開発が検討【岡山】 赤磐市の前田正之市長や市議会議員ら25人が出席し開か