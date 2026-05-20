Marshall Groupは、ワイヤレスオンイヤーヘッドホン『Milton A.N.C.』を発表した。5月20日よりmarshall.comにて先行販売を開始し、5月22日より全国のMarshall正規販売店で予約を受け付け、5月29日より販売を開始する。価格は32,990円（税込）。 【画像あり】街に持っていきたくなるコンパクトデザイン 本製品は、携帯性を追求した折り畳み式デザインを採用したオンイヤー型ヘッドホン。耐衝撃性と耐久性に優れた