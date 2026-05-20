梅雨などの出水期を前に、岡山県は土砂災害が発生するおそれのある箇所約2万か所を公表しました。 【写真を見る】土砂災害の恐れがある約2万か所を岡山県が公表香川県も土砂災害が発生するおそれのある箇所約3,800地点を抽出 岡山県が防災砂防課のホームページで公表したものです。 土砂災害が発生するおそれのある箇所は、傾斜が30度以上かつ高さが5メートル以上の急傾斜地、もしくは土石流の発生のおそれ