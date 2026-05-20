私はユミエ（40代）。夫・タクマ（40代）と高校生の娘・ミウの3人暮らしです。今日は、母（70代）が新幹線でわが家に2泊3日で来てくれます。娘が体育祭を見てほしいと頼んだそうです。母は体力も落ちて、移動だけでもやっとの距離でしょう。だから体育祭を見たら、のんびり母と話したりして家で過ごそうと思っていました。義両親からはしつこく「食事会をしよう」と言われていましたが、そんな時間はとれないし、とりたくありませ