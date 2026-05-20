NHKが過去に制作したドラマ19作品が、6月22日よりNetflixにて日本国内を含む世界で配信されることが発表された。 参考：『まんぷく』はなぜ愛されたのか？長谷川博己と安藤サクラが教えてくれた人生の歩み方 この取り組みは、放送法に基づき、配信事業者からの求めに応じて、NHKの良質なコンテンツを有料で提供するものとなる。インターネットを通じて国や地域、時間の制約を越えて視聴される現在、NHKは世界最大級