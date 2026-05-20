バスケットボール、B3リーグのプレーオフ決勝です。香川ファイブアローズは昨夜、初優勝をかけて立川ダイスとの第2戦に臨みました。 先に2勝したチームが王者となるプレーオフ決勝。初戦を落とした香川ファイブアローズはここが正念場です。試合は序盤から互いに譲らない展開に。シーズン最多得点の立川の攻撃に対して、香川は外国籍の選手を中心に食らいつき、前半を43対40とリ