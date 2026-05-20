Huawei（ファーウェイ）は日本ではスマートウォッチなどを手掛けるメーカーとして知られているが、実は海外ではスマートフォンも発売している。そのファーウェイの最新鋭機がカメラ強化のスマートフォン『Pura 90 Pro Max』だ。一見すると派手な見た目が特徴のスマートフォンだが、中身はウルトラ級のカメラを搭載した、見た目からは想像できないハイスペックな製品なのである