赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第12話相手を間違えた？【編集部コメント】マイコさんはアヤさんと少し距離をとることに決めたようです。どんな事情があったとしても、人の善意を悪意で返す人と心