山形県内最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は１７６円３０銭で、先週と比べ小幅な値上がりとなりました。 【写真を見る】県内最新のレギュラーガソリン価格は176円30銭全国で3番目の高さ政府の補助金あすから減額…今後の値動きは（山形） 来週以降も小幅な値動きとなりそうです。 資源エネルギー庁によりますと、今月１８日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１７６円３０銭で、