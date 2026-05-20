「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート村山産業高校「農業技術部」「農業科学部」畑を舞台に奮闘する高校生たちを紹介！（山形） 村山産業高校でがんばる農業系・２つの部活を紹介します。畑を舞台に奮闘する高校生たち。一体、どんな青春が待っているのでしょうか？