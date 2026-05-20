広島市が物価高対策として発行するプレミアム付き商品券のデジタル版の販売が始まりました。 一人当たり最大１万円で１万５千円分の商品券が購入でき、５千円分お得に使うことができます。 デジタル版の使い方ですが、「としポ」アプリを開き「使う」ボタンをタップ。レジに用意されているＱＲコードにかざして買い物した金額を入力するだけです。 フレスタ上天満店 廣兼学マネージャー「これから父の日が