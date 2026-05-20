ゴルフスイングにおいて、「骨盤の前傾角度を保つこと」や「バックスイングで骨盤をしっかり回し、右股関節に体重を乗せること」の重要性は、言うまでもない。しかし、日本骨盤協会代表であり“骨盤マニア”としても知られるKAOさんによると、多くの人がここでつまずいているという。【画像】3個以上当てはまったらフリーズ骨盤の可能性大！ カチコチ骨盤チェック表「骨盤がガチガチに硬くなっている人は、股関節から上体を曲げる