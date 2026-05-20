青切符による自転車の反則金制度が導入されて、まもなく2か月となります。20日朝、自転車の指導・取締りが、熊本県内一斉に行われました。 【写真を見る】「イヤホン！ダメ！」警察官の大声が朝の通学路に響く県内一斉に自転車取り締まり熊本 警察官「イヤホン！」 青切符交付なし 警察官が手に持っているのはワイヤレスイヤホンです。周囲の音が聞こえない状況で自転車を運転すると、違反とみなされます。 新水前寺駅