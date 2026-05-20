中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が、北京で首脳会談を行いました。中国・習近平国家主席：中露の包括的戦略協力パートナー関係の歴史は最高レベルにある。ロシア・プーチン大統領：中露関係は、まさにかつてない水準に達し発展を続けている。習主席は中東情勢について、戦闘の早期終結とエネルギーの安定供給の必要性を強調し、プーチン氏も「エネルギー協力は互いに利益がある」と応じました。両首脳は共同声明に署