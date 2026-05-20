経済産業省は、この夏の節電要請は行わない方針を決めました。経産省によりますと、10年に1度の厳しい暑さを想定した場合でも、電力の安定供給に最低限必要な3％の「予備率」を全国的に確保できる見通しで、電力需給が厳しい東京エリアでも、最低で3.5％を確保できるとしています。火力発電所用のLNG＝液化天然ガスは中東依存度が低いほか、再エネの拡大や、原発の再稼働が進んだことなどが理由としています。夏の節電要請の見送り