5月21日（木）の近畿地方は、雨が降ったりやんだりの一日。湿気が多く、朝からジメジメしそうです。 前線が本州付近に停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む見込みです。この影響で、近畿地方では断続的に雨が降り、大気の状態が非常に不安定になるため、一時雨が強まったり、雷や突風を伴ったりする所があるでしょう。激しい雨に注意してください。 日中が雨の中心になりそうですが、一度やんでも夜にかけて