国民民主党は19日、妊婦が病院だけに身元を明かして出産する「内密出産」の環境整備に向けた法案を国会に提出しました。 【写真を見る】予期せぬ妊娠から母子を救う「内密出産」 国民民主党が医療機関確保や出自開示を含む法案提出一方の与党は慎重姿勢 果たして法整備は進むのでしょうか？ "内密出産"とは？ 内密出産は、予期せぬ妊娠をした女性が病院にだけ身元を明かして出産するもので、誰の助けも借りずに自宅などで出