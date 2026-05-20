ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）が20日放送され、タレントの河合郁人が生出演。同局『news おかえり』で同じコーナーを担当していた古川昌希アナと久しぶりの再会を果たした。【写真】久しぶりのコンビ復活に反響！河合郁人＆古川昌希アナ古川アナと河合は『news おかえり』で、関西の町に眠るあらゆる“謎”に挑むコーナー『なんでやねん!?』を担当してきた。そのコーナーで着用するNDYと