岩手県で獣にひっかかれたような傷がある遺体が見つかりました。この近くでは行方不明になっている男性がいて、警察は、この男性がクマに襲われた可能性が高いとみて調べています。行方不明になっているのは岩手県西和賀町の中島達郎さん（85）で、20日午前7時半ごろ、「父が自宅周辺の畑にワラビ採りに出かけて戻らない」と家族から消防に連絡がありました。その後、家族は自宅から100メートルほど離れた場所で人が倒れているのを