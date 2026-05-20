東京・歌舞伎町などの繁華街で、ガールズバーとコンセプトカフェあわせて4店舗が摘発され、経営者らが逮捕されました。ガールズバーの経営者、永田智子容疑者（41）ら5人は、5月18日から19日にかけて新宿の歌舞伎町や池袋などで無許可で女性従業員に接待させた疑いが持たれています。一斉取り締まりで摘発されたガールズバーとコンセプトカフェのあわせて4店舗は、これまでに行政指導を受けていたものの、従わずに違法な接待を続け