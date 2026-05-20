筑後川の「鵜飼い」で、巧みにウを操る鵜匠＝20日午後、福岡県朝倉市福岡県南部を流れる筑後川で20日、アユ漁が解禁され、初夏の訪れを告げる伝統漁法「鵜飼い」が同県朝倉市で始まった。この日は地元関係者向けのデモンストレーションを開催。アユは捕まえられなかったものの、夕暮れの中、鵜匠が巧みに6匹のウを操る姿に大きな歓声が上がった。川開きの神事も執り行われ、安全を祈念した。6月5日からは観光客向けに、鵜飼い