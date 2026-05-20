バレーボールのSVリーグは20日、2026〜27年シーズンにタイで初めて公式戦を開催すると発表した。国際戦略の一環で女子は10月10、11日に今季覇者のSAGA久光と刈谷、男子は来年1月23、24日に王者大阪BとV北海道が対戦する。4試合ともバンコクで行われる。東京都内で開いた理事会では25〜26年シーズンの入場者数も報告され、1試合平均で男子が3684人、女子が1806人でともに前シーズンを上回った。来季は男子の高橋藍（サントリー