イトーヨーカ堂がプラスチック使用量の削減に向けた取り組みを強化します。イトーヨーカ堂は、一部店舗で天ぷらや巻物などのばら売り販売を進めていて、従来のプラスチック容器から、一部が紙でできた簡易包装への切り替えを拡大します。また、5月下旬から精肉や鮮魚などの一部商品で、容器のふたをプラスチックからラップに順次切り替えます。プラスチックの使用量を減らすことでコスト抑制につなげ、値上げに頼らない対応を目指