20日に党首討論が行われ、国民民主党の玉木雄一郎代表は、食料品の消費税ゼロをいつやるのか、高市早苗総理に問いただした。【映像】総理「As soon as possible」英語答弁の瞬間（実際の様子）玉木代表は「食料品消費税ゼロの実施時期なんですが、今年度中、もっと正確に言うと来年3月31日までに実施を目指したいということを（衆院選の）討論会か何かでおっしゃった事を覚えているんですが、ただその後イラン情勢あるいは金利