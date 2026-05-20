「大相撲夏場所・１１日目」（２０日、両国国技館）大混戦となっている夏場所。１１日目は大物政治家が来場。中継に映り込み騒然となった。向正面の溜まり席に姿をみせたのは参政党の神谷宗幣代表。安藤裕幹事長らとともに土俵に熱視線を向けた。この日は国会で党首討論も行われていた後だけに、ＳＮＳなどでは「ハードやな」、「神谷さん、大相撲観戦してましたね」、「もしかして参政党の神谷代表？」、「本物？」、「あれ