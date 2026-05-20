『文化放送ライオンズナイタースペシャル堀口文宏のラジオフルスイング』でお送りしている「ファームにフルスイング！」。第2回の放送はドラフト5位ルーキー・横田蒼和選手をピックアップしました。 パーソナリティ・堀口文宏さん（あさりど）からの13の質問に、横田選手にアンケート形式でお答えいただきました。 1．身長、体重、足のサイズ 178cm、90kg、28.5cm 2．「蒼和（そうわ）