大相撲夏場所１１日目（２０日、東京・両国国技館）、幕内琴栄峰（２２＝佐渡ヶ嶽）が幕内欧勝馬（鳴戸）を送り投げで破り、９勝目（２敗）を挙げた。取組後は「立ち合い真っすぐ当たれたのが良かった。体が動いている感じはある」とうなずいた。今場所は初日から５連勝。８日目に幕内藤凌駕（藤島）に２敗目を喫したが、９日目から３連勝で再び流れに乗っている。優勝争いでは２敗で大関霧島（音羽山）、幕内翔猿（追手風）