【その他の画像・動画等を元記事で観る】麻倉もも・雨宮天・夏川椎菜によるユニット・TrySailのワンマンライブ「LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”」神奈川公演が、5月17日（日）に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで開催された。デビュー記念日となる5月13日をはさむ形で大阪・神奈川の2公演が行われた今回のライブは、初のベストアルバム『BestSail』リリースや同作を携えた全国ツアーなどで