52歳とは思えない鍛え上げられた肉体を披露した大河俳優に、ネットが騒然となっている――。その俳優とは大河ドラマ『新選組！』（NHK）などの出演で知られる照英（52）だ。5月19日、自身のInstagramで《モーニング筋トレ》の様子を投稿。圧巻の筋肉美を披露し、ファンから驚きの声が相次いでいる。投稿された写真には、ベンチプレスの器具が置かれたトレーニングルームで、満面の笑みを浮かべる照英の姿が。鍛え上げられた上半身