【モデルプレス＝2026/05/20】YouTuberのきりまるが5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ガチダイエット再開」の夕食を公開した。【写真】28歳美人YouTuber「ストイックで見習いたい」ガチダイエット再開時の夕飯◆きりまる「ガチダイエット再開」夕食公開きりまるは「夜ごはん ガチダイエット再開」と記し、夕食を公開。茹でた白菜、もやし、豚肉の上に豆腐が1丁乗せられている器にポン酢が添えられているヘルシーな物