【モデルプレス＝2026/05/20】お笑い芸人のくまだまさしが18日、自身のX（旧Twitter）を更新。“くまだまさしレイヤード”を知ったのはボーイズグループのNCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）がきっかけだったと明かした。【写真】“くまだまさしレイヤード”本人認知したきっかけの人気アイドル◆“くまだまさしレイヤード”秘話明らかに日本や韓国の若者の間で流行っている、Tシャツの上にタンクトップを重ね着するレイヤード