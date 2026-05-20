【モデルプレス＝2026/05/20】モデルの高垣麗子が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への熱中症対策した弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「コロンとしたお弁当箱が可愛い」和のおかず＆味噌汁の熱中症対策弁当◆高垣麗子、熱中症対策弁当公開高垣は「雑穀米（刻み海苔）焼き鮭 竹輪の磯辺焼き ブロッコリー かぼちゃ煮 お味噌汁（ワカメ＆えのき）」と献立を記し、娘への弁当を公開。丸い曲げわっぱの弁当箱に