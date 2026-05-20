入眠直前に現れる睡眠禁止ゾーン 早寝が難しいのは体の自然なシステムの問題だった 日中ずっと起きていれば睡眠圧が上昇し、自然に眠くなります。それならば、睡眠圧は眠る直前にもっとも高くなっているはずです。 ところが、１日を20分（覚醒と睡眠の１周期）ごとにくぎって行なった睡眠実験によって、どの時間帯が入眠しやすいか調べたところ、ふだん寝る時間の2時間前から就寝直前までが、もっとも眠りにくいと