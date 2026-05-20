ドル指数は小幅に上昇、水準は４月７日以来のドル高に＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。東京午前の99.274を安値に、ロンドン序盤には99.471まで水準を上げている。値幅は小さいものの、水準的には4月7日以来のドル高水準となっている。根強い有事のドル買い圧力が継続している。 ドルインデックス＝99.40(+0.08+0.08%)