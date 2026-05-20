巨人は２０日、サポーティングカンパニーである株式会社セブン‐イレブン・ジャパンと共同で、地域社会への野球振興活動の一環として「子どもたちへつなぐラッキーセブン〜野球用具贈呈プロジェクト〜」を実施すると発表した。このプロジェクトは２０２６年東京ドーム主催試合全６４試合を対象に、７回裏の攻撃時に巨人選手が記録したヒット数に応じ、都内の小学校へ野球用具を寄贈するもの。巨人選手が放ったヒット数を寄