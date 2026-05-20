名古屋市港区で先月、覚醒剤を使って無免許運転し事故を起こしたとして、危険運転致傷の疑いで男が逮捕されました。逮捕された中川区の自営業・小山隆巳容疑者(49)は、先月19日、港区で覚醒剤の影響で正常な運転が困難な状態でワゴン車を無免許運転して事故を起こし、男性2人にケガをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、小山容疑者は港区小碓4丁目の信号のある交差点で追突事故を起こした直後、700m離れたT字路