今年の主食用のコメの生産量が大幅な増産となった去年並みとなり、農水省が示す需要を上回る見通しであることがわかりました。今年産の主食用のコメについて、農水省は先月末時点の調査で、作付け面積が136万3000ヘクタールとなり、生産量はおよそ733万トンに達する見通しだと発表しました。大幅な増産となった去年とほぼ同じ水準で、農水省が示している需要量を22万トン上回る見通しです。コメの取引価格が平年より高いことから、