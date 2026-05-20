先週開かれた米中首脳会談をめぐり、中国政府は関税の引き下げやAIをめぐる対話を行うことで一致したことを明らかにしました。中国商務省によりますと、米中首脳会談を受け、中国とアメリカは互いに300億ドル以上の品目について関税を引き下げることなどで合意しました。レアアースの輸出規制については、「互いに合理的かつ合法的な懸念に対し、共同で検討・解決を図る」としています。一方、農産物をめぐり、アメリカ政府は中国