今年の夏も節電要請は見送られました。資源エネルギー庁は、「次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会」を開催し、今年の夏に節電要請するかどうかなどについて議論しました。専門機関の試算では、電力の需給が最もひっ迫するのは8月前半の東京で、供給力にどの程度余裕があるかを示す予備率が3.5%になると予想されています。日本全体では、電力の安定供給に最低限必要な予備率3%を確保できる見通しだとして、資源エネルギー庁は、