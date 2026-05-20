中東・イラン情勢の影響がスーパーやコンビニにも波及しています。商品から徐々に「彩り」が消えていきそうですきょう、昼時のスーパー。客が手にとっていたのは麺です。ツルもちと打ち出された冷やし中華やうどん。麺をイチから刷新しました。ただ、価格は据え置きました。その秘密は…記者「これまでは容器にぐるっと巻かれていたフィルムが、新しい麺ではシールだけになりました」帯状のフィルムからシールに変更するなどして、