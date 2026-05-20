俳優の桜田ひより、木戸大聖が20日、東京・Shibuya Sakura Stage BLOOM GATE ZONE Aで開催された映画『モブ子の恋』（6月5日公開）“ポップアップ”トークイベントに登場。木戸が撮影を振り返った。【集合ショット】桜のブラウスが素敵！桜田ひより＆木戸大聖ら原作は、田村茜氏による同名漫画。2017年より「月刊コミックゼノン」で連載がスタートし、現在はWEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載している。ずっと“脇役”とし